Ermöglicht Laboren mit über 3.000 bewährten Protokollen, fortschrittlicher Digitalisierung und voller Konnektivität eine effiziente Verarbeitung zunehmend komplexer Proben

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung von QIAcube Connect bekannt, die nächste Generation des weltweit verwendeten QIAGEN QIAcube, entwickelt um die Vorteile der automatisierten Lösung zur Probenverarbeitung auf das nächste Level zu heben.

QIAcube Connect bietet eine deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Effizienz, so dass jedes Forschungslabor die ersten Schritte des molekularen Forschungsworkflows mit QIAGENs Goldstandard-Spinsäulentechnologien für die DNA-, RNA- und Proteinprobenverarbeitung automatisieren kann. Darüber hinaus bietet es wichtige neue Digitalisierungsfunktionen und volle Konnektivität insbesondere über ein Tablett, das es Forschern ermöglicht, mit ihrem Instrument in Verbindung zu bleiben. Die Automatisierung mit QIAcube Connect mit über 80 QIAGEN-Kits und 3.000 bewährten Protokollen verwendbar gewährleistet eine vollständige Standardisierung bei der Aufreinigung mehrerer Probentypen und befreit die Forscher von repetitiver und kostspieliger manueller Verarbeitung.

"QIAcube Connect liefert eine neue Stufe der Exzellenz in der vollständigen Automatisierung der Nukleinsäureextraktion und -aufreinigung. Mit erweiterten digitalen Funktionen und Konnektivität bietet QIAcube Connect ein neues Maß an Nutzen und Effizienz", erklärt Dr. Thomas Schweins, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. "Der Einsatz unserer Goldstandard QIAGEN-Technologien ermöglicht es Forschern, großes Vertrauen in die wertvollen Erkenntnisse zu haben, die sie aus ihren biologischen Proben gewinnen. Viele Forschungslabore sind jedoch durch die zunehmende Komplexität der Probentypen und Protokolle herausgefordert. QIAcube Connect ist eine innovative Lösung, die diese Herausforderungen durch erstklassige Automatisierung angeht und es Labors ermöglicht, effizienter zu werden."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

