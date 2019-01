Der amerikanische Hersteller von Aromen und Duftstoffen International Flavors & Fragrances Inc. (ISIN: US4595061015, NYSE: IFF) wird den Aktionären am heutigen Montag eine Dividende in Höhe von 0,73 US-Dollar für das vierte Quartal ausbezahlen. Record day war der 28. Dezember 2018. Im August 2018 erfolgte eine Erhöhung um vier Cents oder sechs Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,69 US-Dollar). Es war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...