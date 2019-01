Zugegeben, es ist schon etwas in Vergessenheit geraten, dass die Börsenkurse stark steigen. So geschehen am Freitag: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq schossen zwischen 3,3 und 4,3 Prozent in die Höhe und rissen auch die anderen Börsen mit. Zum Wochenstart wirken die Kursavancen auch noch nach und lassen den DAX im grünen Bereich eröffnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...