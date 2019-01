Die erste Handelswoche des neuen Jahres war überaus positiv. Dennoch sind die mittel- und längerfristigen Abwärtstrends weiter intakt. Die Flucht in Richtung Sicherheit speziell hin zu den Edelmetallen Gold und Silber sind deutlich erkennbar. Was damit auf sich hat, besprechen wir in der heutigen Videoanalyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...