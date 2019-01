Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 164,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,20 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Freitag hatten noch nachlassende Konjunkturängste die Bundesanleihen kräftig belastet. Neue Konjunkturdaten aus Deutschland konnten die Kurse am Rentenmarkt am Morgen etwas stützen.

Zum Handelsauftakt hatte das Statistische Bundesamt gemeldet, dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im November stärker als erwartet gesunken war. Allerdings hatte das Bundesamt zeitgleich auch gemeldet, dass die Umsätze im deutschen Einzelhandel im November stärker als erwartet gestiegen waren./jkr/elm/jha/

