Hoffnungen auf ein Ende des Handelskriegs zwischen den USA und China haben dem Dax am Montag frischen Auftrieb verliehen. Davor war es am Freitag schon bergauf gegangen. China hatte seine Geldpolitik gelockert, in den USA war der Arbeitsmarktbericht sehr positiv ausgefallen, und die US-Notenbank hatte die Märkte mit Aussagen über ein weiterhin umsichtiges Vorgehen beruhigt. Die gemischt ausgefallenen aktuellen deutschen Konjunkturdaten dürften indes kaum bewegt haben.

Der deutsche Leitindex knüpfte an seine vor dem Wochenende gestartete Erholungsrally an und legte im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 10 796,92 Punkte zu. Damit baute er er seinen knapp zweiprozentigen Gewinn aus der verkürzten Auftaktwoche des neuen Jahres aus. Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen startete am Montag ebenfalls freundlich mit plus 0,69 Prozent auf 22 189,27 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zugleich um 0,24 Prozent auf 3049,00 Punkte.

Im deutschen Einzelhandel waren die Umsätze im November überraschend stark ausgefallen, während die deutsche Industrie im selben Monat weniger neue Aufträge erhalten hatte./ck/fba

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

