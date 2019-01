Beeinflusst werden Asiens Börsen von den Aussagen des US-Notenbankchefs sowie neuen Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Zollstreits.

Ermuntert von den jüngsten Kursgewinnen an der Wall Street steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index schloss am Montag 2,4 Prozent höher bei 20.038,97 Punkten. Die Börse Shanghai legte 0,7 Prozent auf 2532,60 Zähler zu. Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Freitag wirkten noch nach, sagte Hisao Matsuura, Chef-Anlagestratege der japanischen Investmentbank Nomura. Positiv werteten ...

