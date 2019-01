Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im November schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im November schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,4 Prozent prognostiziert. Der zunächst für Oktober gemeldete Anstieg von 0,3 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritten die Bestellungen im November arbeitstäglich bereinigt um 4,3 (Oktober: minus 3,0) Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im November deutlich

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im November deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent. Den vorläufig für Oktober gemeldeten Umsatzanstieg von 1,0 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,5 Prozent. Produktionsdaten für November veröffentlicht Destatis am Dienstag um 8.00 Uhr. Volkswirte erwarten einen Produktionsanstieg um 0,3 Prozent. Der Zusammenhang zwischen Umsätzen und Produktion ist derzeit wegen der hohen Lagerbestände in der Kfz-Wirtschaft nicht besonders eng.

Deutscher Einzelhandelsumsatz im November überraschend lebhaft

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im November deutlicher als erwartet gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von lediglich 0,4 Prozent prognostiziert. Der zunächst für Oktober gemeldete Anstieg von 0,1 Prozent wurde bestätigt.

Lampe sieht keine echte Rezession in Deutschland

Das Bankhaus Lampe sieht Deutschland trotz der abermals enttäuschenden Auftragseingänge nicht auf dem Weg in eine Rezession. "Der Markt wird sich sicherlich auf die negative Monatsveränderungsrate konzentrieren, aber man muss darauf hinweisen, dass das alles noch auf einem hohen Niveau stattfindet", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger mit Blick auf die vollen Auftragsbücher der Unternehmen. Diese seien eine Versicherung gegen eine "echte Rezession". Für das vierte Quartal rechnet Krüger mit einem kleinen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP).

ING: Deutscher Konsum hat Schwächephase hinter sich

ING deutet den kräftigen Anstieg der deutschen Einzelhandelsumsätze im November als ein gutes Anzeichen für den privaten Konsum. "Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Rückgang des Konsums im dritten Quartal nur eine vorübergehende Schwäche war und nicht der Beginn eines negativen Trends", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar.

Sicherheitspersonal an Berliner Flughäfen in den Streik getreten

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat das Sicherheitspersonal am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt. Die Beschäftigten traten um 5.00 Uhr in den Streik, der Ausstand sollte noch bis 8.45 Uhr andauern, wie eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sagte. Sie sprach von einer großen Streikbeteiligung. Am Flughafen Tegel beteiligten sich demnach rund 250, in Schönefeld rund 150 Beschäftigte an dem Ausstand.

Union gewinnt in Umfrage leicht

Wenige Wochen nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden legt die Union in einer aktuellen Umfrage leicht zu, wie aus dem jüngsten Trendbarometer für die Fernsehsender RTL und N-TV hervorgeht. Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, bekämen CDU/CSU 32 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der letzten Umfrage im Dezember und nur knapp unter dem Ergebnis von 32,9 Prozent, das die Union in der letzten Bundestagswahl erreicht hatte.

Bolton nennt Bedingungen für US-Abzug aus Syrien

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug aller US-Soldaten aus Syrien hat sein Nationaler Sicherheitsberater John Bolton Bedingungen genannt. Bei einem Abzug müsse sichergestellt sein, dass die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) besiegt und nicht in der Lage sei, wiederzuerstarken und erneut zu einer Bedrohung zu werden, sagte Bolton am Sonntag nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Zudem müsse die Sicherheit der US-Verbündeten in der Region garantiert sein.

Israel fordert die USA zur Anerkennung des Golan als israelisches Gebiet auf

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die USA und andere Länder erneut aufgefordert, die annektierten Golanhöhen als Teil Israels anzuerkennen. "Die Golanhöhen sind von enormer Bedeutung für unsere Sicherheit, und ich denke, wenn man vor Ort ist, versteht man sehr gut, warum wir den Golan niemals verlassen werden", sagte Netanjahu am Sonntag bei einem Treffen mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton, in Jerusalem.

Militärs in Gabun verlesen Rundfunkbotschaft - Schüsse in Hauptstadt

Während der Abwesenheit von Staatschef Ali Bongo hat das Militär im westafrikanischen Gabun am Montagmorgen im Staatsradio eine Botschaft verlesen und die Einsetzung eines "nationalen Rates zur Erneuerung" verkündet. Zeitgleich waren rund um das Rundfunkgebäude in der Hauptstadt Libreville Schüsse zu hören, wie AFP-Reporter berichteten. Panzer blockierten kurz darauf den Zugang zu der Straße, an der das Gebäude liegt.

+++ Konjunkturdaten +++

CHINA

Währungsreserven Dez 3,073 Bill USD (Nov: 3,062 Bill USD)

JAPAN

Kfz-Absatz Dez -4,4% gg Vorjahr

TAIWAN

Exporte Dez -3,0% gg Vorjahr (PROG -5,5%)

Importe Dez +2,2% gg Vorjahr (PROG -0,3%)

Handelsbilanz Dez Überschuss 4,71 Mrd USD (PROG Überschuss 4,8 Mrd USD)

