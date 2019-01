- Freitags-Rallye an der Wall Street- Öl knüpft an mehrtägige Gewinne an- BSI nach Datenklau in der KritikAm Freitag sorgte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Gesprächsstoff. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg im Dezember um 312 Tsd. und auch das Lohnwachstum übertraf mit 0,4% im Monatsvergleich und 3,2% im Jahresvergleich die Erwartungen. Die neuen Daten bestätigten den soliden Zustand des US-Arbeitsmarktes, allerdings könnte eine schnelle Lohnentwicklung die Fed dazu veranlassen, die Zinsen zu erhöhen. Die Wall Street verzeichnete direkt nach der Veröffentlichung einen kurzlebigen Rücksetzer. Die darauffolgenden ...

