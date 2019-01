Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in guter Verfassung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So sei es bei den neugeschaffenen Stellen im Dezember mit einem Plus von 312.000 nicht nur zu dem stärksten Anstieg seit Februar gekommen, sondern auch der Novemberwert sei von 155.000 auf 176.000 nach oben revidiert worden. ...

