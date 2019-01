Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die anhaltenden Unsicherheiten bestimmen weiter den Markt, so die Deutsche Börse AG."Raus aus dem Risiko lautet das Motto", kommentiere Arthur Brunner von der ICF Bank. Sicheres bleibe gefragt, vor allem Bundesanleihen und US-Staatsanleihen. Die Rendite für zehnjährige Bonds sei am letzten Donnerstag auf nur noch 0,15 Prozent gefallen - ein Zweieinhalbjahrestief. In der Spitze im Oktober 2018 seien es 0,57 Prozent gewesen. US-Treasuries gleicher Laufzeit würden nur noch 2,59 Prozent ab nach über 3 Prozent im Herbst werfen. ...

