Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von den in den vergangenen Handelstagen an den Aktienmärkten zu beobachtenden Turbulenzen konnten Staatsanleihen aus den USA und Deutschland profitieren, so die Experten von Union Investment.Die im unsicheren Umfeld für risikoreiche Anlagen zu beobachtende Risikoscheu der Anleger habe diese in die sicheren Anleihemärkte getrieben. Dort seien die Renditen spürbar gefallen. Die schon im Dezember zu beobachtende Entwicklung habe sich somit zum Jahresauftakt 2019 fortgesetzt. Mit kurzem Blick auf das vergangene Jahr habe - die sicheren Anleihemärkte betrachtend - über weite Strecken Aufwärtsdruck bei den Renditen bestanden. Die erfreuliche Wachstumsdynamik, vor allem in den USA, und die von der US-Notenbank geprägte Zinspolitik (vier US-Leitzinserhöhungen im Jahr 2018) hätten das Bild geprägt. Zehnjährige US-Treasuries hätten bei entsprechenden Verlusten in der Spitze mit etwas über 3,2% rentiert. ...

