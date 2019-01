Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt kommen in ihrem Rentenausblick zu den Märkten diesseits des Atlantiks.Beginnen möchten wir mit dem Halbjahreschart des Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264). Diese gleichermaßen hohe wie selten analysierte Zeitebene mache den Blick für das Wesentliche frei. So tritt unser heimisches Rentenbarometer seit Jahren per Saldo auf der Stelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die letzten 6-Monats-Kerzen würden allesamt kleine Kerzenkörper aufweisen, womit eine gewisse Richtungslosigkeit dokumentiert sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...