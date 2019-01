Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss schwächte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) unterhalb des jüngsten Kontrakthochs bei 165,10 ab, so die Analysten der Helaba.Als Belastungsfaktoren hätten sich eine abnehmende Risikoaversion an den Finanzmärkten sowie über den Erwartungen liegende Service-PMIs in Spanien und Italien erwiesen. Das übergeordnete technische Bild sei noch freundlich, denn der seit Oktober bestehende Aufwärtstrend sei intakt und DMI als auch MACD stünden im Kauf und würden von einem hohen und steigenden ADX begleitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...