FRANKFURT (Dow Jones)--Kleine Gewinne verbuchen die europäischen Aktienmärkte am Montag zum Start. Der DAX tut sich schwer mit der 10.800er Marke und steigt um 0,2 Prozent auf 10.790 Punkte. Der Euro-Stoxx gewinnt 0,1 Prozent auf 3.046. Am Freitag hatten geldpolitische Lockerungen in China, als taubenhaft interpretierte Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und ein sehr starker Arbeitsmarktbericht die Kurse kräftig nach oben getrieben.

Trotz der starken US-Vorgaben bleiben viele Teilnehmer skeptisch. "Mit Rückschlägen muss man jederzeit rechnen", sagt ein Händler. Vor allem in Europa drohe dies angesichts von Risikofaktoren wie der Brexit-Abstimmung kommende Woche. Zwischen 10.890 und 11.000 Punkten im DAX drücken zudem massive Widerstände, die beim Erreichen für sofortige Gewinnmitnahmen sorgen dürften. Als Bremsklotz könnte auch bald wieder der Euro ins Gespräch kommen, der sich hartnäckig über 1,14 Dollar hält und am Morgen noch weiter vorrückt.

Zudem haben Daten zu den deutschen November-Auftragseingängen einen Dämpfer geliefert, denn sie kamen unter den Prognosen herein. Der Industrieumsatz sackte gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent ab, die Auslandsaufträge fielen um 3,2 Prozent.

Wirecard mit China-Fantasie hoch

Stärkster Wert im DAX sind Wirecard mit einem Plus von 2,4 Prozent. Hier treibt die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Ctrip, dem größten Online-Reiseveranstalter in China. "Die Hoffnung auf einen guten Marktanteil in China wird damit untermauert", sagt ein Händler. Ctrip hat 110 Millionen aktive monatliche Nutzer in China.

Weiter auf Erholungskurs zeigen sich die Technologiewerte. Nach der Erholung von Apple am Freitag mit 4,3 Prozent Plus geht es auch hier nach oben. Die Aktie des Zulieferers AMS steht mit 6,8 Prozent Plus an der Spitze. Die Zugewinne der anderen Sektorwerte fallen jedoch deutlich geringer aus: So steigen Dialog Semiconductor um 2,1 Prozent, Infineon, STMicro und ASML um bis zu 1,4 Prozent. Händler befürchten, dass sie mit Gewinnmitnahmen sogar ins Minus drehen könnten. Der Gesamtsektor legt um 0,6 Prozent zu.

CRH profitieren etwas von neuen US-Daten zum Autobahnbau und steigen um 0,4 Prozent. Zwar ging das Volumen der US-Autobahn-Aufträge im November zurück, doch die längerfristige Entwicklung ist positiv. So stieg der gleitende Halbjahresdurchschnitt der Auftragsvergaben für Autobahnen Ende November um 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Daten sind den Analysten von Davy zufolge ein guter Frühindikator für Unternehmen wie CRH, die stark von den Infrastruktur-Endmärkten in den USA abhängig sind. Auch in den USA hat sich der Sektor am Freitag bereits erholt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.045,77 0,13 3,92 1,47 Stoxx-50 2.805,84 -0,21 -5,91 1,66 DAX 10.789,71 0,20 22,02 2,19 MDAX 22.122,20 0,38 84,14 2,47 TecDAX 2.494,96 1,02 25,18 1,83 SDAX 9.776,39 0,95 91,74 2,81 FTSE 6.839,80 0,03 2,38 1,62 CAC 4.743,49 0,13 6,38 0,27 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,20 0,00 -0,04 US-Zehnjahresrendite 2,65 -0,01 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.39 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1436 +0,27% 1,1418 1,1407 -0,3% EUR/JPY 123,66 -0,03% 123,61 123,51 -1,7% EUR/CHF 1,1244 -0,12% 1,1246 1,1249 -0,1% EUR/GBP 0,8971 +0,11% 0,8960 0,8967 -0,3% USD/JPY 108,13 -0,33% 108,25 108,30 -1,4% GBP/USD 1,2748 +0,15% 1,2745 1,2721 -0,1% Bitcoin BTC/USD 4.037,75 +0,49% 4.038,87 3.757,63 +8,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,94 47,96 +2,0% 0,98 +7,8% Brent/ICE 58,17 57,06 +1,9% 1,11 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,99 1.284,81 +0,6% +7,18 +0,7% Silber (Spot) 15,78 15,70 +0,5% +0,08 +1,8% Platin (Spot) 827,02 822,80 +0,5% +4,22 +3,8% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,3% -0,01 +0,4% ===

January 07, 2019 03:42 ET (08:42 GMT)

