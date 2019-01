Deutsche Bank und die Lösung aller Probleme

2018 war für die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) ein Horrorjahr. Mit einem satten Kursminus von 56 Prozent landete das Papier am DAX-Ende. Zwischendurch wurden einige Rekordtiefstände vermeldet. Dabei dürfte 2019 auch nicht einfacher werden.

In Deutschland und in Europa sieht es nach einer Konjunkturabkühlung aus. Es droht sogar eine Rezession. Zudem könnte die EZB die Leitzinswende angesichts der verschiedenen Marktunsicherheiten verschieben, was de europäischen Banken nicht besonders schmecken dürfte.

