St. Gallen - Die Börse machte den Anlegern im vierten Quartal wahrlich keine Freude. Anstelle des erhofften Weihnachtsrallyes wurde die Stimmung immer trüber und die Nerven der Investoren immer flatterhafter.Die US-Aktien verloren fast 20%. Die hochgelobten Technologiewerte wie Apple oder Amazon wurden zum Sinnbild des scheinbar unausweichlichen Falls in die Rezession. Der Swiss Performance Index verlor «nur» 12%, wobei das Portfolio der meisten Anleger schlechter aussieht als die Indexentwicklung vermuten lässt. Der Verlust des SPI wurde durch die defensiven Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche gebremst, während die Aktien vieler kleinerer und mittlerer Firmen 25% oder mehr einbüssten.

Die Angst vor einer deutlichen Abschwächung der Konjunktur verunsicherte die Anleger. Die wirtschaftlichen Daten schwächten insbesondere in Europa ab, aber auch in der Schweiz. Das war nach dem starken Konjunkturschub zwischen Sommer 2017 und Sommer 2018 nicht anders zu erwarten. Zudem zeigten sich die negativen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China immer stärker, wobei die chinesische Wirtschaft stärker darunter zu leiden scheint. Schwächere Wirtschaftsdaten in China haben eine starke negative Ausstrahlung ...

