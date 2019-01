Die Ohrfeige der deutschen Autobauer in den USA fällt überraschend sanft aus. Alle rechneten mit einem Rückgang des Pkw-Absatzes in der Größenordnung von 6 bis 7 %. Am meisten natürlich in den USA infolge des Dieselskandals und der Rufschädigung. Das Ergebnis jetzt: VW verkaufte 4,2 % mehr und schlägt damit sogar General Motors und Ford. BMW erreichte ebenfalls ein Plus, das durchgerechnet für alle Modelle bei 3,5 % liegt und in der Stammmarke bei plus 1,7 %.



Was nun? Das KGV aller deutschen Autoaktien erreichte per Jahresende 4,7 bis 5,9. Das ist absoluter Tiefenrekord und sogar niedriger als im absoluten Krisenjahr 2009 mit einem damaligen Minus im ersten Halbjahr für den Autoabsatz um 5,3 %, was im Jahresverlauf wieder aufgeholt wurde. Das nennt man Autokonjunktur.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info