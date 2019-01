FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.01.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS FIRST DERIVATIVES PL PRICE TARGET TO 2100 (4300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 490 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'SELL' ('HOLD') - PT 1500 (1900) P - DEUTSCHE BANK CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 100 (130) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (2100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'HOLD' ('BUY') - PT 1090 (1280) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'HOLD' ('BUY') - PT 295 (405) P - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - PT 290 (305) P - GOLDMAN CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 235 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 265 (272) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 760 (750) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 241 (231) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3300 (3150) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS G4S PRICE TARGET TO 220 (245) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HAYS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 190 (205) PENCE - HSBC RAISES RELX PRICE TARGET TO 1870 (1830) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTRICA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 125 (170) PENCE - JEFFERIES RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 590 (640) PENCE - JPM RAISES MEDICLINIC INT. TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 394 (480) PENCE - MERRILL LYNCH CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 380 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - RBC CUTS ENQUEST ENERGY TO 'UNDERPERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 15 (55) PENCE - RBC CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 2000 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TULLOW OIL TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - TARGET 275 (300) P - RPT/CITIGROUP CUTS HSBC TO 'SELL' (NEUTRAL) - UBS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'BUY'



