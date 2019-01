Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat auf "Neutral" belassen. Wegen des starken Wettbewerbs in Großbritannien sei er vorsichtig für Just Eat, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Online-Essensbestelldienste blieben aber eine sehr attraktive Branche. Delivery Hero und Takeaway.com sind Diebels Favoriten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-01-07/11:38

ISIN: GB00BKX5CN86