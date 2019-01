Nach vier Jahren Planung beginnt Tesla mit dem Bau einer Fabrik in China. Doch der Zeitpunkt für die Grundsteinlegung könnte kaum ungünstiger sein.

Der Elektroautohersteller Tesla hat den Grundstein für seine erste Fabrik außerhalb der USA gelegt. Vorstandschef Elon Musk veröffentlichte am Montag auf Twitter Fotos der Zeremonie. Bereits im Sommer sollen die ersten Fabrikwände hochgezogen werden, heißt es im Tweet von Musk, für Ende des Jahres plant er den dort Produktionsstart des Model 3.

Die Grundsteinlegung in China ist das Resultat jahrelanger Verhandlungen mit chinesischen Behörden. Tesla hat sich mit der Lokalregierung in Schanghai auf einen Vorvertrag geeinigt, der vorsieht, eine Fabrik zu bauen, in der bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden können.

Für die Gigafactory 3 hat sich Tesla in der Region Schanghai ...

