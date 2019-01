Unterföhring (ots) - Erfolgreicher Start in die NFL-Playoffs mit Playoff-Bestwerten auf ProSieben: Bis zu 21,1 Prozent Marktanteil (14-49J) erzielte "ran Football" mit dem 24:22-Sieg der Dallas Cowboys gegen die Seattle Seahawks. Im Schnitt erreichte die Liveübertragung am Sonntag ab 2:15 Uhr 18,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



Mit einem dramatischen Ende eines verschossenen Fieldgoals sorgte am Sonntagabend der knappe 16:15-Sieg des Titelverteidigers Philadelphia Eagles gegen die Chicago Bears für einen starken Marktanteil von bis zu 19,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (im Schnitt 14,5 Prozent).



Zwei weitere Wildcard-Spiele wurden am Wochenende erfolgreich von ProSieben MAXX präsentiert: Am Samstag erzielte der 21:7-Sieg der Indianapolis Colts gegen die Houston Texans ab 22:30 Uhr mit hervorragende 7,0 Prozent Marktanteil (14-49J) im Schnitt. Im Sonntagsspiel ab 19:05 Uhr gewannen die Los Angeles Chargers gegen die Baltimore Ravens mit 23:17 bei einem guten Marktanteil von bis zu 5,5 Prozent (14-49J).



Am kommenden Wochenende geht es mit den Divisional Playoffs live weiter:



Samstag, 12. Januar 2019



22:20 Uhr AFC: Indianapolis Colts at Kansas City Chief auf ProSieben



Sonntag, 13. Januar 2019



1:55 Uhr NFC: Dallas Cowboys at LA Rams auf ProSieben



18:00 Uhr AFC: LA Chargers at New England Patriots auf ProSieben MAXX



22:30 Uhr NFC: Philadelphia Eagles at New Orleans Saints auf ProSieben



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 07.01.2018 (vorläufig gewichtet)



