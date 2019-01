2019 ist noch jung - aber das Thema Cybersecurity hat es bereits in die Schlagzeilen geschafft. Als Unternehmen, das sich tagtäglich mit dem Thema Cybersecurity beschäftigt, ist mir beim Lesen der Artikel wieder der Cyberangriff auf die Cosmos Bank in Indien eingefallen. Ich erinnere mich, wie entmutigt und beunruhigt wir die Schlagzeile über den Cyberangriff auf die Cosmos Bank in Indien lasen: Indiens Cosmos Bank verliert 13.5 Millionen Dollar durch Cyberangriff.

Wann hat unsere Industrie ihre Sensibilität für diese Art von Enthüllung verloren? Vor noch nicht allzu langer Zeit hätten der Schock und die berechtigte Sorge, die eine solche Geschichte auslöst, für viel Aufruhr gesorgt. Heutzutage jedoch beobachte ich oft nicht viel mehr als ein Schulterzucken als Reaktion - was auf die fatalistische Grundhaltung hindeutet, dass Hacker immer gewinnen und es folglich wenig gibt, was man ihnen entgegensetzen kann.

Wie ich veranschaulichen werde, trifft diese Auffassung nicht zu. Zunächst einmal werfen wir aber einen weiteren Blick auf die Details des Raubüberfalls auf die Cosmos Bank:

Die indische Cosmos Bank verlor fast 944 Millionen Rupien (13.5 Millionen Dollar) durch simultan ausgelöste Auszahlungen an Geldautomaten in 28 Ländern. Die Kundeninformationen wurden bei einem Malware-Angriff auf die Geldautomaten gestohlen (14'849 Transaktionen in etwas mehr als 2 Stunden). Ein Teil des Angriffs ereignete sich, als die Hacker 139 Millionen Rupien (1.9 Millionen Dollar) auf ein Konto in Hongkong überwiesen, indem sie unbefugte Transaktionen über das SWIFT-Netzwerk ausführten.

Diese Details sind an sich schon schlimm genug. Sie gesellen sich jedoch zu einem weiteren Fakt, der im jüngsten, von Bottomline Technologies gesponserten UK Business Payments Barometer aufgedeckt wurde: Von all dem Geld, das in den von den befragten Teilnehmern gemeldeten Betrugsfällen gestohlen wurde, erhielten die Betroffenen weniger als die Hälfte zurück.

Doch die Rückforderung der Mittel ist nur die halbe Herausforderung, vor der die Cosmos Bank steht. Eine noch grössere Hürde wird es sein, den erlittenen Reputationsschaden (was bei Betrugsangriffen gern und geflissentlich ignoriert wird) zu beheben. Für Cosmos wird das besonders schwierig, denn die Bank war bereits im Februar des letzten Jahres von drei betrügerischen Überweisungen in der Höhe von insgesamt fast 2 Millionen Dollar, die ebenfalls über das SWIFT-Netzwerk getätigt wurden, betroffen.

Es ist wirklich schwer nachvollziehbar, warum Unternehmen immer wieder in solche Situationen geraten. Sie machen sich unnötig zu Opfern.

Das ist auch deshalb erstaunlich, weil die Statistiken im «2018 Treasury Fraud and Controls Report» der renommierten Beratungsagentur «Strategic Treasurer» - einer Organisation, die im Rahmen ihrer Forschung regelmässig sowohl mit Banken, Regierungsinstitutionen, ...

