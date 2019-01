Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone haben die Renditen der Kernländer, insbesondere Deutschlands, zuletzt die niedrigsten Werte seit Ende 2016 erreicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Stagnierende Kerninflation und schwache Konjunkturindikatoren (PMIs) scheinen bei den Marktteilnehmern die Befürchtung einer substanziellen Verlangsamung des Wachstums hervorzurufen, so die Analysten der RBI. Die dadurch entstehende Abwärtstendenz bei den Renditen sei noch durch mehrere Faktoren verstärkt worden: Nachfrage nach sicheren Häfen im Kontext politischer Spannungen und dem jüngsten Aktienmarkteinbruch, Abwärtssog der amerikanischen Renditen und geringe Marktliquidität. ...

