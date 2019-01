FRANKFURT (Dow Jones)--Der Projektentwickler PNE hat die Projektrechte für drei französische Windparks mit einer Gesamtleistung von 27 Megawatt an einen Infrastrukturfonds verkauft. Zwei der drei Windparkprojekte liegen den Angaben zufolge im windreichen Norden Frankreichs. Der Windpark Daméraucourt umfasse sechs Windenergieanlagen, der Windpark Dargies II drei. Das ebenfalls an Quaero European Infrastructure Fund veräußerte Projekt Maisonnais bestehe aus drei Windenergieanlagen und liege in der Region Nouvelle Aquitaine im Westen Frankreichs.

January 07, 2019 05:43 ET (10:43 GMT)

