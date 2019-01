Nachdem der australische Dollar im Bereich von 0,813 US-Dollar im Vergleich zum US-Dollar in 2017 und 2018 ein Doppelhoch ausgebildet hatte, endete die vorausgegangene zweijährige Aufwärtsbewegung. Im abgelaufenen Jahr wurden dabei die gesamten Gewinne bis auf ein Niveau von rund 0,700 US-Dollar und somit eine langfristige Horizontalunterstützung wieder korrigiert. Der massive Ausreißer vom Donnerstag mit dem vergleichsweise langen Docht auf der Unterseite kam vermutlich durch die Auflösung größerer Handelspositionen in der traditionell Umsatzschwachen ersten Handelswoche zustande und hat keine größere Bewandtnis an dieser Stelle.

Bereits am Freitag schoss der Wert des australischen Dollars gegenüber dem Greenback aber merklich hoch, bis zum heutigen Tag legte das Wechselkursverhältnis an die 50-Tage-Durchschnittslinie (blaue ...

