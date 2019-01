Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Supermodels, Starfotografen, Lifestyle-Ikonen und anerkannte Designer: Heidi Klum hat die erste Garde der internationalen Fashion- und Modelbranche als Juroren zu "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" geladen. Die Topmodels Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke und Stefanie Giesinger geben in jeweils einer Folge der ProSieben-Erfolgsshow ihr Know-how an die GNTM-Kandidatinnen weiter.



Diese und weitere Juroren sind ebenfalls zu Gast: die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk, die Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo. Deutschlands einzige erfolgreiche Modelshow startet am 7. Februar 2019. In jeder Show wird ein Gast die Models coachen - und Heidi Klum am Ende der jeweiligen Edition bei der Entscheidung unterstützen.



Zum Auftakt der 14. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" trifft Heidi Klum in der deutschen Modemetropole Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat. Für ihre erste große Fashionshow in den Designer-Outfits von Michael Michalsky zeigt ihnen Model Lena Gercke den perfekten Walk. Welche Kandidatin setzt die Tipps der Gastjurorin am besten um und bekommt in der neuen Staffel GNTM die Chance auf das erste Foto von Heidi Klum?



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 14. Staffel ab 7. Februar 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Petra Dandl, Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1169/1108 Petra.Dandl@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2