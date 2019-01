(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Bankenmitarbeiter bestücken einfach selbst mit streikresistentem Sicherheitskonzept

Bad Orb 03.01.2019 14:49

Leere Geldautomaten in Deutschland wegen Streik? Krisenstäbe suchen nach Lösungen, weil ein anhaltender Streik von Wertdienstleistern dafür sorgt, dass Geldautomaten leer- und deshalb stillstehen. Bargeld gibt es dann nur noch zu regulären Öffnungszeiten der Bankfilialen. Dies auch nur dann, wenn die Filiale noch über eine Kasse verfügt. Die meisten wurden ja aus Kostengründen abgebaut. Weder zeitgemäß noch akzeptabel, wettern die Kunden.

Aber warum ist das so?

Mitverantwortlich ist das Schloss im Geldautomaten, dessen Schließgeheimnis (sprich Code-Kombinationen) nur der Dienstleister kennt. So muss bei einem Wechsel der alte Wertdienstleister dem neuen den Geldautomaten öffnen, damit dieser seine Code-Kombination definieren kann. Dies bedeutet im Streikfall: es gibt keine Übergabe und somit keine Möglichkeit, den Geldautomaten befüllen zu lassen. Die Bank hat die eigenen Geldautomaten nicht im Zugriff, ist in absoluter Abhängigkeit und muss auf Entspannung der Lage hoffen. Das hebelt jedes funktionierende Krisenmanagement aus.

Mit pylocx Bestückung von Geldautomaten nachhaltig sichern!

Es gibt eine Lösung: Dank eines einzigartigen Notfallkonzepts von Lock Your World kann per Knopfdruck der Dienstleisterwechsel stattfinden. Die Lösung für ein Not-Aus-Konzept und Krisenmanagement ist pylocx, das mehrfach prämierte und weltweit patentierte elektronische Schließ- und Berechtigungssystem. Die Hoheitsrechte des Geldautomaten hat mit installiertem pylocx-Schließsystem einzig und allein der Eigentümer, nämlich die Bank. Dank der mobilen Bedieneinheit, genannt pyKey, und einem Einmal-Code-Berechtigungsverfahrens kann dem Dienstleister jederzeit die Zugangsberechtigung entzogen und die Rechte einem anderen übertragen werden. Die Einmal-Codes sind für den Dienstleister ortsungebunden abrufbar. Diese sind nutzer- und standortbezogen und optional auch zeitbegrenzt. Der Clou: mit der Bedieneinheit lässt sich das System sogar bestromen und schafft auch Unabhängigkeit von externer Stromversorgung. pylocx ist seit Jahren in Hochsicherheitsbereichen kritischer Infrastrukturen bunde sweit flächendeckend im Einsatz und ist bereits seit Jahren in tausenden Geldautomaten im Betrieb.

Sie wollen, dass Ihre Automaten laufen, möchten mehr über Verfügbarkeit und Risikomanagement (MaRisk) wissen?

Mehr Informationen zur Sicherung von Geldautomaten erhalten Sie unverbindlich unter [url=https://www.lockyourworld.com/loesungen/automaten-und-wertbehaeltnisse-geldautomaten.html]https://www.lockyourworld.com/loesungen/automaten-und-wertbehaeltnisse-geldautomaten.html[/url], auf Wunsch auch Referenzbeispiele oder eine Checkliste für Schließsysteme in Geldautomaten.

