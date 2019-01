Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 750 auf 760 Pence angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Trotz des stärksten gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds seit 2015 rechnet Analyst Michele della Vigna in einer Branchenstudie weiter mit starken Barmittelzuflüssen bei den großen Ölkonzernen. Daraus resultiere weiterer Spielraum für Aktienrückkäufe und Schuldenabbau, schrieb der Experte am Montag./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-01-07/12:37

ISIN: GB0007980591