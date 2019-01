Eine aktuelle Studie des IW hat ermittelt, wie viel Wohnraum sich ein Arbeitnehmer in jedem der 401 Kreise in Deutschland durchschnittlich leisten kann. Insgesamt hat sich demnach die Erschwinglichkeit von Mietwohnungen zwischen 2013 und 2017 in rund zwei Dritteln der Kreise erhöht. Selbst in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...