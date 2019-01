Das schnell wachsende Biosimilar-Geschäft von Samsung Bioepis wird durch die Partnerschaft mit 3SBio in den chinesischen Markt expandieren und vereint die bewährte Entwicklungsplattform von Samsung Bioepis mit der starken Vermarktungsplattform von 3SBio

Die Partnerschaft mit 3SBio folgt erfolgreichen Biosimilar-Vermarktungspartnerschaften auf den europäischen und US-amerikanischen Märkten mit Biogen und Merck, die außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas auch als MSD bekannt sind.

Samsung Bioepis Co., Ltd. gab heute bekannt, dass sein schnell wachsendes Biosimilar-Geschäft durch eine Lizenzvereinbarung mit 3SBio Inc. auf dem chinesischen Festland expandieren wird. Die Vereinbarung umfasst mehrere Biosimilar-Kandidaten von Samsung Bioepis, darunter SB8, einen Biosimilar-Kandidaten, der AVASTIN 1 (bevacizumab) referenziert.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Samsung Bioepis und 3SBio in einer Reihe von Bereichen zusammenarbeiten, darunter klinische Entwicklung, Zulassung und Vermarktung in China. Samsung Bioepis erhält Voraus- und Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Umsätze. Weitere finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

"Wir freuen uns sehr, unser Geschäft mit Biosimilar-Produkten in China auszubauen, wo wir hoffen, dass unsere Biosimilars eine wichtige Rolle bei einer Erweiterung des Patientenzugangs zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung spielen werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Ziel durch unsere Partnerschaft mit 3SBio erreichen werden, die die bewährte Entwicklungsplattform von Samsung Bioepis mit der starken Vermarktungsplattform von 3SBio zusammenbringt", sagte Christopher Hansung Ko, President und Chief Executive Officer von Samsung Bioepis. "Bei Samsung Bioepis werden wir unser anhaltendes Engagement für Biosimilars weiterhin unter Beweis stellen, indem wir unsere Pipeline weiter vergrößern und deren Verfügbarkeit für Patienten und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt erweitern."

Samsung Bioepis wurde im Februar 2012 gegründet und verfügt derzeit über vier europaweit zugelassene und vermarktete Biosimilars, darunter das Anti-TNF-Trio BENEPALI (Etanercept), FLIXABI (Infliximab) und IMRALDI (Adalimumab) sowie ONTRUZANT (trastuzumab), ein onkologisches Biosimilar. In den Vereinigten Staaten verfügt das Unternehmen mit RENFLEXIS (Infliximab) über ein zugelassenes und auf den Markt gebrachtes Biosimilar, wobei derzeit die beiden Biosimilar-Prüfpräparate SB5 (Adalimumab) und SB3 (Trastuzumab) von der Zulassungsbehörde geprüft werden.

Insgesamt werden derzeit weltweit über 100.000 Patienten mit Biosimilars von Samsung Bioepis behandelt, wobei über sechs Millionen Dosen verabreicht werden.

Über 3SBio Inc.

3SBio ist ein voll integriertes Biotechnologieunternehmen in China mit marktführenden biopharmazeutischen Franchise-Unternehmen in den Bereichen Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Nephrologie, Stoffwechselkrankheiten und Dermatologie. 3SBio konzentriert sich auf den Aufbau einer innovativen Produktpipeline, in der sich als Prüfpräparate über 30 Produkte befinden. Die Produktionskapazitäten von 3SBio umfassen rekombinante Proteine, monoklonale Antikörper und chemisch synthetisierte Moleküle, wobei sich die Produktionszentren in Shenyang, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen und Cuomo, Italien befinden. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.3sbio.com.

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis ist ein 2012 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Realisierung einer Gesundheitsversorgung verpflichtet hat, die für jeden zugänglich ist. Durch Innovationen bei der Produktentwicklung und die uneingeschränkte Verpflichtung zu höchster Qualität verfolgt Samsung Bioepis das Ziel, weltweit Marktführer unter den biopharmazeutischen Unternehmen zu werden. Samsung Bioepis entwickelt weiterhin eine breite Pipeline von Biosimilar-Prüfpräparaten, die ein breites Spektrum von Therapiebereichen abdecken, darunter Immunologie, Onkologie, Augenheilkunde und Hämatologie. Samsung Bioepis ist ein Joint Venture von Samsung BioLogics und Biogen. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com.

1 Avastin ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.

