Nordex liefert 27 Großturbinen nach Frankreich DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Nordex liefert 27 Großturbinen nach Frankreich 07.01.2019 / 12:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 7. Januar 2019. Die Nordex Group baut ihre Marktposition in Frankreich mit Aufträgen aus dem 4. Quartal 2018 über mehr als 84 MW weiter aus. Ab Sommer 2019 liefert das Unternehmen 27 Turbinen für vier Windparks an unterschiedliche Kunden aus. Für seinen Stammkunden EDF Energie Nouvelles errichtet die Nordex Group den Windpark "Pays d'Anglure" mit sechs N131/3600 Anlagen. Fünf Anlagen des gleichen Typs sowie eine N100/3300 hat der Kunde Eurowatt für das Projekt "Parc du Rio" bestellt. Ein weiterer Auftraggeber ist der französische Windparkentwickler JP Energie Environnement, für den Nordex den Windpark "Brinay" mit zwei N131/3000 und vier N131/3600 Turbinen ausstattet. Weiterhin hat der Kunde Valorem neun Anlagen vom Typ N117/2400 für den Windpark "Reuilly Diou" bestellt. Alle Projekte umfassen auch einen mehrjährigen Servicevertrag. "Pays d'Anglure" ist der dritte Windpark, den EDF Energie Nouvelles mit Nordex baut. Der Windpark "Brinay" entsteht im Département Cher im Zentrum des Landes. Bedingung für den Zuschlag war hier die strikte Einhaltung maximaler Geräuschemissionen am schallkritischen Standort. Beim Windpark "Reuilly Diou" hat sich der Kunde Valorem dieses Jahr bereits zum zweiten Mal für Nordex-Turbinen entschieden. "Es freut uns, dass wir in Frankreich weiterhin im Aufwind sind. Zudem zeigen uns die Aufträge, dass wir unsere Produkte gut an die anspruchsvollen Vorgaben der örtlichen Behörden - wie die Berücksichtigung von maximal erlaubten Geräuschemissionen - anpassen können", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex SE. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 3,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Kontakt Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com 07.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763751 07.01.2019 ISIN DE000A0D6554 AXC0115 2019-01-07/12:42