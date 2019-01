Unterföhring (ots) -



- "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" beste Miniserie - Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie Darren Criss in "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" - Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie: Patricia Arquette in "Escape at Dannemora" - Preisgekrönte Filme wie "A Star Is Born", "Bohemian Rapsody" und "Greenbook" bei Sky Store - Wiederholung der Golden Globe® Awards heute Abend ab 22.35 Uhr exklusiv auf TNT Serie HD



Die beiden Schauspieler Sandra Oh ("Grey's Anatomy", "Killing Eve") und Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine") moderierten heute Nacht die große Golden Globe® Awards Show, die TNT Serie, empfangbar über Sky, live aus Los Angeles übertragen hat. "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" wurde als beste Miniserie ausgezeichnet und Darren Criss als bester Hauptdarsteller einer Miniserie gekürt. Patricia Clarkson gewann als beste Nebendarstellerin für "Sharp Objects" (montags auf Sky Atlantic HD) und Patricia Arquette würde für ihre Hauptrolle in "Escape at Dannemora" (mittwochs auf Sky Atlantic HD) ausgezeichnet. Lady Gaga gewann den Preis für den besten Filmsong "Shallow" aus "A Star is Born", der ab 21. Februar über Sky Store verfügbar sein wird. Als bester Hauptdarsteller wurde Rami Malek gekürt, er ist ebenfalls ab Ende Februar mit "Bohemian Rhapsody" über Sky Store zu sehen. Eine Wiederholung der kompletten Preisverleihung ist heute Abend ab 22.35 Uhr auf TNT Serie HD, empfangbar über Sky, zu sehen.



Auswahl der preisgekrönten und nominierten Serien auf Sky im Überblick:



"Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story", (Wiederholung tba. 2019) 2 Auszeichnungen von 4 Nominierungen: - Golden Globe als beste Miniserie - Golden Globe für Darren Criss als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie - Penélope Cruz als beste Nebendarstellerin in einer Miniserie - Edgar Ramirez als bester Nebendarsteller in einer Miniserie "Escape at Dannemora", derzeit auf Sky Atlantic HD und auf Abruf 1 Auszeichnung von 2 Nominierungen: - Golden Globe für Patricia Arquette als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie - Beste Miniserie "Sharp Objects, ab heute Abend, montags 21.10 Uhr, auf Sky Atlantic HD 1 Auszeichnung von 3 Nominierungen: - Golden Globe für Patricia Clarkson als beste Nebendarstellerin in einer Miniserie - Beste Miniserie - Amy Adams als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie "Barry", Staffel eins am 17.2.2018 ab 23.00 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Abruf, Staffel zwei voraussichtlich im Frühjahr 2019 3 Nominierungen: - Beste Comedyserie - Bill Hader als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie - Henry Winkler als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie "Kidding", Staffel eins derzeit auf Sky Atlantic HD sowie auf Abruf 2 Nominierungen: - Beste Comedyserie - Jim Carrey als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie "Westworld", derzeit auf Sky Atlantic HD und auf Abruf 1 Nominierung: - Thandie Newton als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie "Who Is America?", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf 1 Nominierung: - Sasha Baron Cohen als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie "The Tale: Die Erinnerung" am 19.1. um 16.35 Uhr auf Sky Atlantic HD und auf Abruf 1 Nominierungen: - Laura Dern als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie oder TV-Film "Patrick Melrose", ab 15.2.. ab 21.50 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Abruf 1 Nominierung: - Benedict Cumberbatch als bester Hauptdarsteller einer Miniserie "Succession", am 11.2., 22.05 Uhr, auf Sky Atlantic HD und auf Abruf 1 Nominierung: - Kieran Culkin als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie "Outlander" 1 Nominierung: - Caitriona Balfe als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie "Atlanta", derzeit auf Fox, empfangbar über Sky: - Donald Glover als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie



