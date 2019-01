Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit der Reihe "Moma vor Ort" verlässt das "ZDF-Morgenmagazin" das Studio und sendet am Dienstag, 15. Januar 2019, von 6.00 bis 9.00 Uhr aus Bremen-Huchting. Zum Thema "Bildungskrise - Was können wir für die Zukunft unserer Kinder tun?" berichtet Moderator Mitri Sirin jede halbe Stunde live aus der Oberschule "Roland zu Bremen", spricht und diskutiert mit Lehrern, Schülern, Eltern und Politikern. Mit "Moma vor Ort" geht das "ZDF-Morgenmagazin" an Brennpunkte in Deutschland, greift Probleme auf, die das ganze Land betreffen, und kommt mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch.



Lehrermangel, Stundenausfall, marode Gebäude und veraltete Ausstattung - an vielen Schulen in Deutschland ist die Not groß. Oft wird mit Hilfe engagierter Lehrer und Eltern "notoperiert". Finanzschwache Länder wie Bremen kämpfen zusätzlich gegen schlechte Pisa-Werte und die ständig wachsenden Herausforderungen - gerade an sozialen Brennpunkten wie Bremen-Huchting. Gleichzeitig erhalten einige Bremer Schulen immer wieder Preise für besondere pädagogische Konzepte und Erfolge. Moderator Mitri Sirin diskutiert vor Ort mit Lehrern, Schülern, Eltern und Politikern. Als Gäste werden unter anderem Dr. Carsten Sieling, Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, sowie Dr. Claudia Bogedan, Senatorin für Kinder und Bildung, erwartet.



Am Vorabend der Sendung, am Montag, 14. Januar 2019, 18.00 bis 19.00 Uhr, geben in Bremen der stellvertretende ZDF-Chefredakteur Elmar Theveßen, Moderator Mitri Sirin, Kai Niklasch, Leiter des ZDF-Landesstudios Bremen, sowie Andreas Wunn, Leiter Redaktion Tagesmagazine Berlin, Einblicke in die Berichterstattung des ZDF. Sie stellen sich Fragen und Kritik und laden zur offenen Diskussion ein. Auch Bremens Bürgermeister Dr. Carsten Sieling nimmt an diesem Gespräch teil. Veranstaltungsort ist ebenfalls die Oberschule "Roland zu Bremen".



Der Bürgerdialog wird live gestreamt auf https://facebook.com/morgenmagazin und auf https://heute.de. Darüber hinaus sind alle Inhalte rund um die Berichterstattung auf Twitter und Facebook unter dem Hashtag ZDFmomavorOrt zu finden.



Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin



https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin



https://twitter.com/morgenmagazin



https://twitter.com/ZDFpresse



https://twitter.com/ZDF



https://facebook.com/ZDF



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121