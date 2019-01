Viele Deutsche machen es Hackern mit der Passwortwahl erschreckend einfach. Zehn Tipps, wie Sie sichere Codes finden - und sie dennoch im Kopf behalten.

Noch sind nicht alle Quellen geklärt aus denen die seit Anfang Dezember veröffentlichten Daten von Politikern und Prominenten stammen. Unstrittig aber ist, dass viele aus schlecht gesicherten Online-Konten stammten, deren Besitzer zwei entscheidende Fehler gemacht haben. Zum einen hatten sie bei der Wahl ihrer Passwörter geschludert und zum anderen eine der wichtigsten Regeln ignoriert, die zum Schutz digitaler Identitäten gelten: Für jedes Konto - egal ob Social-Media-Account oder Online-Shop - wo immer möglich die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Bei dieser Funktion, die es unter anderem bei Facebook, Twitter, Google, WhatsApp und vielen E-Mail-Diensten gibt, kann der Nutzer voreinstellen, dass jeder Anmeldeversuch im Netz oder am Smartphone eine zusätzliche, zweite Freigabe erfordert. Das kann beispielsweise die Eingabe eines Codes sein, den der Nutzer per SMS an eine vordefinierte Handynummer geschickt bekommt. Mit dieser Zwei-Faktor-Sicherheit lassen sich beispielsweise auch die Benutzerdaten der jeweiligen Dienste gegen Manipulation sichern, sollte doch mal ein Passwort in falsche Hände gelangen.

Ebenso wichtig aber ist, dass schon das Passwort selbst möglichst sicher ist. Und das bedeutet, dass die erstaunlicherweise noch immer meistgenutzten Zugangscodes - "Password", "12345", "qwert", "0000" oder der eigene Name - unbedingt ersetzt werden müssen. Denn viel leichter kann man es Hackern kaum machen.

Wie aber sehen sichere und praktikable Strategien für Passwörter und PIN-Codes aus? Und vor allem: Wie gelingt es, sich die trotzdem zu merken? Die folgenden zehn Tipps helfen Ihnen dabei:

1. Vorsicht

Man mag es kaum glauben, aber viele Menschen sichern weder PC noch Smartphone überhaupt mit einem Zugriffscode ab. Dabei ist selbst ein schwacher Schutz besser als gar keiner - speziell auf Mobiltelefonen, die längst zum Zweithirn vieler Nutzer avanciert und mit Adresslisten, Fotos und dergleichen eine wahre Fundgrube für Hacker sind. Aktivieren Sie deshalb am Handy neben der PIN-Abfrage der SIM-Karte auch den Passwortschutz des Gerätes selbst - am besten mit einer mindestens sechsstelligen PIN - die nicht ihrem Geburtsdatum entspricht. So wird nicht nur die SIM, sondern auch das Mobiltelefon für Diebe unbrauchbar ...

