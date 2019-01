Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Dr. Claus Hunold (45) hat zum 1. Januar 2019 als Leiter den Bereich Maklervertrieb Komposit bei AXA Deutschland übernommen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen will die Zusammenarbeit mit Maklern im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung künftig noch weiter ausbauen, denn im Rahmen der Digitalisierung verändern sich Verhalten sowie Anforderungen der Makler an die Dienstleistungen und Services der Versicherer tiefgreifend. Eine Weiterentwicklung und Vereinfachung der digitalisierten Prozesswelten und Services einhergehend mit einem sehr guten Produktangebot und einer weiterhin kompetenten persönlichen Betreuung für Makler soll diese dabei unterstützen, die ebenfalls veränderten Bedürfnisse ihrer Kunden weiterhin hervorragend zu bedienen. ...

