Siemens konnte am Freitag mit einem Plus von 3,5% fast schon entscheidend an Boden gewinnen. Dies ist jedenfalls die Auffassung der charttechnischen Analysten, die nun einen klassischen Durchbruch nach oben erwarten. Denn die Aktie steht bei 99,0 Euro. Damit dürfte es jetzt darum gehen, die Marke von 100 Euro nach oben zu durchbrechen.

Gelingt dies, warten zwar einige kleinere Widerstände. Kursziel sind dann indes relativ schnell 110 Euro. Darüber wäre der Weg frei bis zu Kursen von mehr als ... (Frank Holbaum)

