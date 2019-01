Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmariese Eli Lilly will das auf Krebsmedizin spezialisierte Unternehmen Loxo Oncology für insgesamt rund 8 Milliarden Dollar übernehmen. Beide Seiten teilten mit, Lilly werde für alle Loxo-Aktien eine Tenderofferte zu je 235 Dollar starten.

Loxo entwickelt Medikamente für genetisch bedingte Krebsarten. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Mittel Larotrectinib bekommen. Das Medikament unter den Namen Vitrakvi hatte Loxo zusammen mit dem Bayer-Konzern bis zur Marktreife entwickelt. Bayer erwartet ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 750 Millionen Euro.

Loxo hat noch andere Medikamentenkandidaten in der Pipeline, die für Lilly interessant sind. Der Zukauf sei der bisher größte, um das Portfolio von Eli Lilly in der Krebsmedizin zu erweitern, heißt es in der Mitteilung.

January 07, 2019

