Gazprom hat in den vergangenen Tagen einen weiteren Schritt Richtung steigender Kurse geschafft. Es ging allein am Freitag um fast 3% nach oben. In den vergangenen Handelstagen der zurückliegenden Woche ist die Aktie ausgehend von 3,80 Euro auf inzwischen über 4 Euro gestiegen. Dies ist aus mehreren Gründen wichtig, so die charttechnischen Analysten. Damit wurde zum einen die Marke von 4 Euro als Unterstützung wieder überwunden und dürfte jetzt bei einer negativen Entwicklung einen weiteren Halt ... (Frank Holbaum)

