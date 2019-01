Daran knüpfen sich unsererseits keine größeren Erwartungen, aber: Ein halbierter ZALANDO-Kurs ist immerhin eine Überlegung wert. Doch 6 Mrd. € Marktwert sind aus unserer Sicht immer noch zu viel. Die gesamte ROCKET-Familie ist damit umfänglich erfasst und der letzte (WESTWING) wurde in der vergangenen Woche ebenfalls beinahe halbiert. Für allesamt gilt: Über halbierte Kurse oder deutlich mehr wird man demnächst wieder spekulieren können. Wir spekulieren auf den einzigen Gewinner dieser Story, ROCKET als Initiator, der in diesem Spiel kräftig Kasse gemacht hat, über 2 Mrd. € in der Kasse hat, selbst 3 Mrd. € Marktwert aufweist, und nun heißt die Frage: Was wird ROCKET-Chef Samwer als neue Idee demnächst präsentieren? In Berlin kursieren mehrere Varianten und wir schauen interessiert zu. Das ist Börse!



