Der größte Zulieferer von Apple in Europa war bislang AMS. Gleichzeitig entfiel der größte Umsatzanteil von AMS auf den Kunden Apple. Apple verkündete aber soeben eine Reduzierung der Umsätze von 93 auf 89 Mrd. und demnächst vielleicht 84 Mrd. Dollar. Das kostete Apple 10 % Kursverlust an einem Tag und AMS vollendete seine Talfahrt mir rund 90 % Verlust. Der Chart sieht aus wie aus einem Bilderbuch.



Doch die Österreicher sehen das durchaus anders. "Wir werden dies überstehen und unsere Umsatzplanung mit anderen Produkten und auch mit Apple liegt bei 15 bis 25 % im Jahresverlauf und keineswegs mit roten Zahlen." Nun gilt die Wette: Wie viel wurde in AMS negativ überzogen und wie viel ist wieder als Comeback aufzuholen? Bei 100 % liegt die Differenz zwischen Best und Worst Case.



