Las Vegas (ots/PRNewswire) - Phyn, das führende Unternehmen für den intelligenten Umgang mit Wasser, gibt heute bekannt, dass sein branchenführendes Debütprodukt, der Phyn Plus Smart Water Assistant + Shutoff, in Kürze in ganz Europa erhältlich sein wird. Den Anfang machen Finnland, Frankreich, Spanien und Schweden, die restlichen Länder werden im nächsten Schritt hinzukommen. Das Einzelgerät Phyn Plus ist ein vernetzter intelligenter Wasserzähler, der undichte Stellen und austretendes Wasser an allen Stellen im Haus aufspüren und den Hauptwasserhahn automatisch abschalten kann, um kostspielige Schäden zu vermeiden. Phyn Plus überwacht außerdem den Wasserverbrauch und gibt Hausbesitzern einen Überblick darüber, wie viel über Hausleitungen und Armaturen verbraucht wird, damit sie Wasser und Geld sparen können. Es handelt sich um das erste Gerät dieser Art, das in Europa auf den Markt kommt.



"Phyn baut auf rund ein Jahrzehnt an Forschung und Entwicklung auf und ist ganz auf die Weiterentwicklung seiner Technologie augerichtet, um die genaueste und zuverlässigste intelligente Überwachungslösung für die Wasserversorgung im Gebäude und den Nachweis von Rohrbrüchen und Leckage zu liefern, die heute auf dem Markt erhältlich ist", erklärt Ryan Kim, CEO von Phyn. "Unser Team freut sich darauf, die Verfügbarkeit von Phyn Plus auf ganz Europa zu erweitern, um den Verbrauchern den nächsten Schritt zu ermöglichen, ihr Eigenheim und andere Wohnimmobilien wirklich intelligent zu machen. Wer sein Zuhause vor Wasserverschwendung durch Leckage schütz, trägt mit Sicherheit seinen Teil zur Lösung der globalen Trinkwasserverknappung bei".



Phyn Plus wird zeitgleich mit seiner Premiere auf der ISH in Frankfurt, Deutschland, am 11. März in Finnland, Frankreich, Spanien und Schweden in den Verkauf gehen. Die ISH ist die weltweit führende Messe und internationaler Branchentreffpunkt für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Energie in Gebäuden. Das Gerät soll für EUR799 inkl. MwSt. + Installation über das professionelle Netzwerk der Uponor-Partner angeboten werden. Interessierte Verbraucher sind eingeladen, sich unter www.phyn.com anzumelden, um zu den Ersten zu gehören, die ein Phyn Plus ihr eigen nennen können, sobald es in ihrer Nähe erhältlich ist.



"Wir freuen uns, Phyn Plus mit Unterstützung unseres erfahrenen Netzwerks von Installateuren und Wasserexperten auf den europäischen Markt bringen zu können", sagt Jyri Luomakoski, President und CEO, Uponor. "Phyns überlegen intelligente Wassertechnologie ermöglicht es uns, ein exzellentes Smart Water-System für Wohnimmobilien in ganz Europa anzubieten und Eigentümer proaktiv dabei zu unterstützen, ihre Wasserversorgung in das digitale Zeitalter zu überführen".



Phyn stellt auf der CES am Stand von Belkin International, LVCC, Halle Süd, Stand-Nr. 30512 aus.



Informationen zu Phyn



Phyn ist das führende Unternehmen für den intelligenten Umgang mit Wasser und bringt Lösungen auf den Markt, die dazu beitragen, ein sicheres Zuhause zu schaffen und Wasser und Geld zu sparen. Das Unternehmen, das auf fast einem Jahrzehnt Forschung und patentierter technologischer Innovation aufbaut, ist darauf ausgerichtet, die Art und Weise zu verändern, wie die Verbraucher mit der Ressource Wasser umgehen, um an einer Lösung der größten Herausforderungen mitzuwirken, die die Versorgung der Welt mit sauberem, hygienisch einwandfreiem Wasser bedrohen. Phyn wird von Belkin International, einem global führenden Unternehmen für Verbrauchertechnologie, Networking, Smart Home und Smart City, und Uponor unterstützt, einem führenden Anbieter von Rohrleitungen für Wohn- und Geschäftsräume weltweit. Die Uponor Corporation ist an der Nasdaq Helsinki, Finnland, börsennotiert. Phyn hat seinen Hauptsitz in Torrance, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.phyn.com.



Pressekontakt: Debra Benson, 310-452-4446, phyn@illumepr.com