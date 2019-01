Covestro ist am Freitag um starke 6 % nach oben geklettert. Damit sind die Vorzeichen für steigende Kurse in den zurückliegenden Tagen deutlich besser geworden. Die Aktie hat in den letzten fünf Tagen ausgehend von etwa 42 Euro, bei denen sich auch eine Unterstützung findet, nunmehr Kurse von fast 45,50 Euro erreicht. Nächstes Kursziel sind 50 Euro.

Sofern die Aktie diesen Sprung schafft, könnte es wieder zurück in den charttechnischen Aufwärtstrend gehen. Die Bilanz innerhalb der vergangenen ... (Frank Holbaum)

