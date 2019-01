Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich die ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) seit Ende Januar 2018 nach dem Scheitern am Widerstand bei 26,43 Euro in einer Abwärtsbewegung. Nachdem sich die Aktie bis September auf 23,59 Euro erholte, gab der Aktienkurs in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...