Der Zusammenschluss beider Unternehmen soll den bisherigen Wachstumspfad von Antares Vision noch stärker unterstützen und weiter beschleunigen. Daher wird ALP.I 70 Millionen Euro investieren, was ca. 12 Prozent der Anteile bedeuten. Die Hauptversammlung zur Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses findet im Februar 2019 statt.

Das moderne Technologieunternehmen Antares Vision wurde 2007 von Emidio Zorzella und Massimo Bonardi, zwei Opto-Elektronik-Ingenieuren aus Brescia gegründet. Antares Vision hat sich schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen für Rückverfolgbarkeitslösungen aus Hard- und Software im Pharmasektor entwickelt. Über 2.000 installierte Serialisierungslösungen in über 200 Pharmaunternehmen weltweit gewährleisten eine hundertprozentige Nachverfolgung entlang der gesamten Lieferkette. Antares Vision ist bei zehn der zwanzig führenden Pharmakonzerne weltweit der alleinige oder der Hauptlieferant. Der Exportanteil beträgt über 80 Prozent. Antares Vision ist global aktiv und bietet rund um die Uhr Services in mehr als sechzig verschiedenen Ländern.

Track & Trace, visuelle Inspektion und Smart Data Management sind die Hauptgeschäftsfelder, auf denen die vollständig skalierbare Produkttechnologie von Antares Vision basiert. Ferner bietet das Unternehmen ein breites Portfolio an Wartungs- und Kundendienstleistungen an. Antares Vision wuchs zwischen 2012 und 2017 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 50 Prozent. 2017 lag die EBIT-Marge bei über 25 Prozent, was ein noch stärkeres Wachstum gegenüber den beiden Vorjahren darstellt. Aufgrund seines starken Netzwerkes und planbare Folgeaufträge, hat das Unternehmen eine hohe Transparenz hinsichtlich seiner zukünftigen Geschäftsentwicklung.

Der Nischenmarkt, in dem Antares Vision tätig ist, wächst seit Jahren stark. Hinzu kommt der Trend zum Produktschutz, der bei der Integrität in Bezug auf die Qualitätskontrolle beginnt und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verläuft. Mit den smarten Lösungen von Antares Vision bleibt die gesamte Lieferkette nachverfolgbar. In der Pharmaindustrie herrschen wichtige Regulierungen, zur Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen. ...

