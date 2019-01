Neue Tochtergesellschaft als wichtige strategische Investition in der Region



New York (ots/PRNewswire) - OTC Markets Group Inc.. Emittenten bieten sich so Chancen, sowohl auf dem Heimatmarkt als auch im Ausland ihre Liquidität auszubauen.



"Getragen von der Stärke unserer OTCQX- und OTCQB-Märkte und unseren Fähigkeiten im Bereich internationaler Unternehmensdienstleistungen freuen wir uns sehr über diese strategische Chance, unser Emittentennetz auszubauen", so Jason Paltrowitz, Director von OTC Markets Group International Ltd. und Executive Vice President des Bereichs "Corporate Services" von OTC Markets Group Inc. "Unsere neue Präsenz in London wird für das Wachstum und die Expansion von OTC Markets international eine ganz wichtige Rolle spielen und zur weiteren Kultivierung der Beziehungen zu Unternehmen in Westeuropa beitragen."



Zeitgleich mit der Eröffnung der Geschäftsstelle in London hat Jonathan Dickson seine Rolle als Vice President des Bereichs "Corporate Services" angetreten; er untersteht Jason Paltrowitz. Im Rahmen einer breiteren Fokussierung, Emittenten zu helfen, ihre Anstrengungen der Anlegerpflege zu globalisieren, und um beste Praktiken zu betonen, wird Jonathan europäischen Emittenten helfen, sich auf den US-Kapitalmärkten zurechtzufinden.



Informationen zu OTC Markets Group Inc.



OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ist Betreiber der Finanzplattformen OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market, auf denen 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN verbindet das Unternehmen in einem Netz vielfältige Makler und Händler, die Liquidität bereitstellen und Abwicklungsdienstleistungen erbringen. Wir versetzen Investoren in die Lage, ohne Weiteres über einen Broker ihrer Wahl zu handeln, und ermöglichen es Unternehmen, die Qualität der Informationen zu verbessern, die Investoren zur Verfügung gestellt werden.



Um mehr darüber zu erfahren, wie wir informiertere und effiizientere Märkte schaffen, besuchen Sie bitte die Website www.otcmarkets.com.



OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte alternative Handelssysteme (ATS), die von OTC Link LLC betrieben werden - einem Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der Securities Investor Protection Corporation (SIPC).



