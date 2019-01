Die Geburtstage der früheren Machthaber wurden in Nordkorea stets groß zelebriert. Anders ist das bei Kim Jong Un: kein Feiertag, kein Pomp.

Kim Jong Un kann auf den früheren US-Basketballstar Dennis Rodman als einen guten Freund bauen. Rodman, der als Exzentriker gilt, brachte dem nordkoreanischen Machthaber vor fünf Jahren in Pjöngjang in einer voll besetzten Sporthalle mit krächzender Stimme ein bizarres Geburtstagsständchen. Ob der US-Amerikaner sich für seinen "Freund fürs Lebens" am Dienstag etwas Besonderes einfallen lässt? Dann feiert Kim seinen - womöglich - 35. Geburtstag.

Der 8. Januar 1984 gilt nach Angaben der südkoreanischen Regierung als wahrscheinlichstes Datum für die Geburt des dritten und jüngsten Sohns des früheren Herrschers Kim Jong Il. Eine Bestätigung aus Nordkorea gab es bislang nicht.

Es halten sich weiter Spekulationen, er könne auch ein oder zwei Jahre älter sein. Doch als die "Washington Post" 2016 Kims in die USA geflüchtete Tante Ko Yong Suk interviewte, betonte diese, dass 1984 mit Sicherheit das Geburtsjahr sei: "Er (Kim) und mein Sohn waren von Geburt an Spielgefährten."

Die Spekulationen werden auch dadurch befeuert, dass der Geburtstag Kims im Gegensatz zu denen seines Großvaters Kim Il Sung und seines Vaters bisher kein Feiertag ist. Das hat für das abgeschottete Land, in dem um die Herrscher-Familie ein oft skurriler Kult mit eigener Mythenbildung zelebriert wird, große Bedeutung.

"Kim zollt seinem Vater und Großvater Respekt", glaubt der Forscher des Instituts für Nationale Vereinigung in Seoul, Park Hyeong Jung. In Südkorea wird auch die nach wie vor prekäre wirtschaftliche ...

