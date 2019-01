IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data führt Sensor AirSafe mit Produkten von ATCO Woods ein, um Schutz von Arbeitern zu erhöhen

Vancouver (British Columbia), 7. Januar 2019. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass ATCO Wood Products Inc. (ATCO) den neuen Umweltsensor AirSafe von Astra Smart Systems Inc. (Astra) einführen wird, um die Sicherheit und Effizienz seiner Betriebe zu erhöhen. ATCO ist auf die Herstellung qualitativ hochwertiger Weichholzfurniere und anderer Holzprodukte sowie auf die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern spezialisiert. Laut NRCan sind die kanadischen Exporte von Forstprodukten seit 2012 um 42,2 Prozent gestiegen und wurden 2017 auf 35,7 Milliarden Dollar geschätzt.

Wir sind von der Sensortechnologie, die wir für Astra einführen, begeistert, da wir in unserem Werk über Anwendungen verfügen, die die Daten, die über unsere Produktionsumgebung vorliegen, verbessern und somit die Sicherheit, Qualität und Produktivität unserer Betriebe erhöhen, sagte Scott Weatherford, CEO von ATCO. Das Team von Astra ist bei der Zusammenarbeit professionell, kompetent und innovativ und wir freuen uns darauf, auch in Zukunft mit ihnen zusammenzuarbeiten.

ATCO ist stolz auf seine Gesundheits- und Sicherheitsbilanz, während Lungen- und Bronchienerkrankungen 14 Prozent der gemeldeten Verletzungen in der Furnierfertigungsindustrie ausmachen. Der aktuelle Pilotversuch, in dessen Rahmen der Sensor AirSafe getestet wird, wird zum Nachweis von Methan, Butan, Flüssiggas und Rauch verwendet, kann aber einfach an die Prüfung auf Benzol, Toluol, Alkohol, Aceton, Propan, Formaldehydgas und Wasserstoff angepasst werden.

Wir freuen uns, mit zukunftsorientierten lokalen Branchenführern zusammenzuarbeiten, die das Potenzial unserer Technologie erkennen, die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter weiter zu verbessern, sagte Pilar Portela, CEO von Astra.

Dieser Astra AirSafe-Pilot wird zusammen mit mehreren anderen in Industrien wie der Bergbau- und Tourismusbranche eingesetzt. Alles wurde so konzipiert, dass es nahtlos in die revolutionären KI-fähigen Analyse- und SaaS-basierten Anwendungen von Carl Data integriert werden kann.

Astra erweist sich als wertvoller Erwerb, zumal es intelligente Geräte für die industriellen End-to-End- und IdD-Lösungen von Carl Data bereitstellt, sagte Greg Johnston, CEO und President von Carl Data. Diese Piloten ermöglichen einen Einstieg in andere Branchen, die von unseren erschwinglichen und flexiblen Lösungen profitieren können.

Über Astra Smart Systems Inc.

Astra hat seinen Firmensitz im i4C Innovation Building, einer IIoT-Produktions- und Entwicklungsanlage samt Labor, die sich in der Stadt Trail in der kanadischen Provinz British Columbia befindet. Astra hat sich zum Ziel gesetzt, End-to-End-Lösungen für komplexe industrielle Herausforderungen zu entwickeln.

Astras Produktionsanlage befindet sich im Herzen des Industriezentrums für Faseroptik in der Region Kootenay und erstreckt sich entlang der neu errichteten Metal Tech Alley. Dieser Korridor für auf Industrieinnovationen spezialisierte High-Tech-Firmen befindet sich direkt gegenüber dem Flughafen von Trail (YZZ) und verfügt über einen nur sieben Kilometer entfernten Bahnanschluss zur US-amerikanischen Grenze. Astra bietet eine maßgeschneiderte Infrastruktur, Anlagen und Geräte sowie professionelle Dienstleistungen für IIoT-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://astra.earth.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. hat sich als IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things) darauf spezialisiert, zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitzustellen. Aufbauend auf seinen jüngsten Übernahmen unterstützt Carl Data seine Kunden mit einer leistungsfähigen Plattform der Datenerfassung, -überwachung, -meldung sowie Instrumenten der prognostischen Analyse dabei, verschiedenste Arten von Umweltdaten zu analysieren und zu verstehen.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen für die Arbeit mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten (BDaaS), um Kommunen, Versorgern und andere vertikale Industrieunternehmen eine Skalierbarkeit zu ermöglichen. Diese Datenerfassungs- und -speichermethoden bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, intelligente SaaS-(Software-as-a-Service)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen verschiedenen Quellen erfassen und einen profunden Einblick zu Entscheidungsfindungszwecken liefern können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

Für das Board of Directors:

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf die Aussagen, wonach ATCO den von Astra auf den Markt gebrachten neuen Umweltsensor AirSafe einführen wird, um die Sicherheit und Effizienz in seinem Betrieb zu erhöhen; wonach ATCO Anwendungen der Sensortechnologie von Astra in seinem Werk sieht, um die Daten zu verbessern, die ATCO über seine Produktionsumgebung hat, und somit die Sicherheit, Qualität und Produktivität seiner Betriebe zu erhöhen; wonach ATCO sich darauf freut, auch in Zukunft mit Astra zusammenzuarbeiten; wonach der Sensor AirSafe einfach an die Prüfung auf Benzol, Toluol, Alkohol, Aceton, Propan, Formaldehydgas und Wasserstoff angepasst werden kann; wonach die Produkte von Astra die kanadische Industrie, wie etwa Forstprodukte, unterstützen werden; sowie wonach die Technologie von Astra das Potenzial aufweist, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter lokaler Branchenführer weiter zu erhöhen.

Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem folgende Risiken: dass das Unternehmen möglicherweise das Vertrauen kommunaler Partner in sein Leistungsangebot verlieren könnte; dass das Unternehmen in der Lage ist, einen Markt für seine Dienstleistungen aufzubauen; der Branchenwettbewerb; die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und anderen Teilen der Welt; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Finanzmittel zu beschaffen; der Wettbewerb um Kapital und qualifizierte Fachkräfte; mögliche Verzögerungen oder Änderungen in der Planung hinsichtlich der Bereitstellung von Diensten oder Investitionen; die Möglichkeit von regierungspolitischen oder rechtlichen Änderungen; technologische Änderungen; Wettbewerbsrisiken des Unternehmens; dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum nicht entsprechend schützen kann; Unterbrechungen oder Ausfälle von IT-Systemen; sowie regulatorische Risiken im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit, Finanzpolitik und strategischen Übernahmen des Unternehmens. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

