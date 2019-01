Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts018/07.01.2019/15:40) - Mode, Tourismus oder doch Marketing? Den passenden Studiengang zu finden, ist gar nicht so leicht. Die International School of Management (ISM) möchte Studieninteressierten bei dieser wichtigen Entscheidung helfen und lädt daher zum Studieninformationstag an ihren sechs Standorten ein. Neben Informationen zu den Bachelor- und Master-Studiengängen in Vollzeit, berufsbegleitend und dual erhalten die Besucher Einblicke in den Hochschulalltag, das Aufnahmeverfahren und die Studienfinanzierung. Außerdem haben sie die Gelegenheit, den Studienberatern und aktuellen Studierenden Fragen über das wirtschaftswissenschaftliche Studium an der ISM zu stellen. Präsentiert werden die Bachelor-Vollzeitprogramme International Management, Marketing & Communications Management, Finance & Management, Business Law, Tourism & Event Management, Psychology & Management, International Sports Management sowie Global Brand & Fashion Management. Außerdem erhalten die Studieninteressierten Informationen zu dem berufsbegleitenden B.A. Business Administration mit seinen verschiedenen Vertiefungsmöglichkeiten und dem dualen Studium an der ISM. Bei den Master-Studiengängen werden die Vollzeitprogramme International Management, Strategic Marketing Management, Finance, Real Estate Management, Luxury, Fashion & Sales Management, Psychology & Management, Organizational Psychology & Human Resources Management, International Business, International Logistics & Supply Chain Management, Entrepreneurship, Digital Marketing sowie die beiden neuen Master-Programme Human Resources Management & Digital Transformation und Business Intelligence & Data Science vorgestellt. Im berufsbegleitenden Bereich können sich Studieninteressierte über die verschiedenen Schwerpunkte im M.A. Management informieren. Die Termine im Überblick: - Samstag, 19. Januar: ISM Dortmund (Otto-Hahn-Straße 19, 44227 Dortmund), ab 10:00 Uhr - Samstag, 19. Januar: ISM Stuttgart (Olgastraße 86, 70180 Stuttgart), ab 10:00 Uhr - Samstag, 19. Januar: ISM Frankfurt/Main (Mörfelder Landstraße 55, 60598 Frankfurt/Main), ab 10:00 Uhr - Samstag, 26. Januar: ISM Köln (Im MediaPark 5c, 50670 Köln), ab 10:00 Uhr - Samstag, 26. Januar: ISM Hamburg (Brooktorkai 22, 20457 Hamburg), ab 10:00 Uhr - Samstag, 26. Januar: ISM München (Karlstraße 35, 80333 München), ab 10:00 Uhr Wer den kostenlosen Studieninformationstag besuchen möchte, meldet sich vorab unter http://www.ism.de/formular-sit-infoabend an. Einzelheiten zum Studienangebot der ISM erhalten Sie unter http://ism.de . Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190107018

