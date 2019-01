Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- "Deutschland - Mein Garten." und das Projekt "Das ist Grün." der Deutschen Bahn laden Reisende zu einem frischen Vitamin-Kick ein - in den Bahnhofs-Lounges und ICE's der DB. - Es wird informiert über die vielen Frische-, Qualitäts- und Umweltvorteile von Äpfeln aus Deutschland und die Umweltprojekte der Deutschen Bahn. - Als Preise eines Gewinnspiels winken 1 BahnCard 50, 2 BahnCards 25 und eine Bahn-Reise in eines der deutschen Apfelanbaugebiete - wahlweise an den Bodensee oder ins Alte Land. - Zusätzlich gibt es zum "Tag des Deutschen Apfels" natürlich gesunden und knackfrischen Reiseproviant.



Ehre wem Ehre gebührt! Deshalb lassen es "Deutschland - Mein Garten." und das Projekt "Das ist Grün." der Deutschen Bahn am 11. Januar mal so richtig apfeln! 30.000 Äpfel werden am Tag des Deutschen Apfels bundesweit auf vielen ICE-Strecken und in den DB-Lounges verteilt. Wer dann auch noch ein tolles, verrücktes oder fantasievolles Foto von seinem Apfel macht und es bis 15. Januar mit Hashtag dasistgrün auf Instagram postet, nimmt an der Verlosung von einer Bahn-Card 50, zwei Bahn-Cards 25 und einer Wochenend-Reise in eines der deutschen Apfelanbaugebiete teil - inklusive Anreise mit der DB. Reisende sollten sich also nicht wundern, wenn Ihnen am 11. Januar jemand mit einem freundlichen Lächeln einen Apfel in die Hand drückt und einen frohen Apfel-Tag wünscht. Eine Aktion, mit der die Initiative "Deutschland - Mein Garten" im Auftrag der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. (BVEO) auf die Qualität und Vielfalt heimischer Sorten aufmerksam machen möchte.



Knackiger Klassiker von Welt



Selbst wenn dem Lieblingsobst der Deutschen erst seit 9 Jahren ein eigener Feiertag gewidmet ist, beliebt und bekannt ist der Apfel in unseren Breitengraden schon seit Jahrtausenden. Er genießt sogar symbolische Bedeutung: bei den Kelten stand er für Tod und Wiedergeburt, bei den Germanen für Unsterblichkeit und im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gar für die Weltkugel. Deshalb hielten die Herrscher den sogenannten Reichsapfel bei Krönungszeremonien auch in der linken Hand. Aber nicht nur symbolisch, sondern auch landwirtschaftlich gewann er schnell an Bedeutung und ist heute das mit Abstand beliebteste Obst der Deutschen.



Ein Hoch auf den Apfel!



Rund 950.000 Tonnen wurden 2018 geerntet - trotz Trockenheit und teilweise Dürre. Zum Stichtag 1. November 2018 lagerten insgesamt 450.000 Tonnen bei den Erzeugerorganisationen. Damit ist die Spitzenmarke aus 2016 geknackt. Gut für die deutschen Verbraucher. - Denn die sind zu 88% Apfelkäufer und Äpfel hierzulande die unangefochtene Nr.1 im Obst-Ranking.



- 18,4 Kilo des köstlichen Kernobstes kaufte im vergangenen Jahr jeder private deutsche Haushalt. - Das macht rund 123 Äpfel pro Haushalt oder rund 60 Äpfel pro Person. - Apfelliebhaber haben dabei die Qual der Wahl: Denn der Handel bietet im Schnitt ein Sortiment von etwa 15 verschiedenen Apfelsorten. - Der beliebteste Apfel im Ranking ist der Elstar (20% Absatzmenge), gefolgt vom Braeburn (13%) und den Jonagold/Jonared, Gala und Golden Delicious. Auf dieses Sextett entfällt dementsprechend auch gut die Hälfte der deutschen Produktion. - Äpfel werden in Deutschland auf einer Fläche von 34.000 Hektar angebaut - das entspricht fast ganz Mallorca! - Die wichtigsten Apfelregionen liegen an der Niederelbe, am Bodensee, im Rheinland und in Sachsen. Quelle: Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) & GfK Haushaltspanels



Konzentrierte Powerfrucht



"An apple a day keeps the doctor away" - In manchen Volksweisheiten steckt so viel Wahres, dass sie immer en vogue sind. Auch wenn der tägliche Apfel nicht jeden Gang zum Doktor erspart: Er beherbergt doch so einige Goodies für den menschlichen Körper. Mit seiner geballten Vitamin-Power stärkt er die Abwehrkräfte und leistet noch so einiges mehr beispielsweise für unsere Verdauung und Zahn-Gesundheit. Und nach den Festtags-Schlemmereien ist frisches, gesundes Obst ohnehin eine willkommene Abwechslung!



Vergessen Sie mittlere Reife. Deutsche Äpfel machen Abitur



Heimische Äpfel werden reif geerntet und sind dank ausgefeilter Lagertechnologie jetzt noch ebenso knackig, frisch und aromatisch, wie Äpfel die direkt vom Baum kommen. Und sie schmecken auch dem Klima. Denn selbst bis zum Frühjahr weisen im CA-Lager* gelagerte Äpfel eine bessere Klimabilanz auf als Importware aus Neuseeland. Den zahlreichen Apfel-Fans stehen dadurch auch jetzt im Januar knackig-leckere, heimische Äpfel in großer Auswahl zur Verfügung.



Zum Beispiel zur Zubereitung eines gebackenen Camembert mit Apfel-Chutney. Das Rezept findet sich unter www.deutsches-obst-und-gemuese.de/rezepte



Für alle weiteren Fragen und / oder Bildwünsche können Sie sich gern unter presse@deutsches-obst-und-gemuese.de an uns wenden.



Das ist grün. - die Umweltprojekte der Deutschen Bahn



Die BahnCard ist eines von derzeit über 100 Projekten, die die Deutsche Bahn unter "Das ist grün." gebündelt hat. Von klimaneutralen Bahnhöfen über Flüsterbremsen für einen leiseren Güterverkehr bis hin zu Recycling von Betonschwellen oder Artenschutzprojekten auf DB- Flächen leistet die DB einen Beitrag zum Umweltschutz. Übrigens: Seit Januar 2018 reisen alle Fahrgäste im DB Fernverkehr mit 100 % Ökostrom.



Über "Deutschland - Mein Garten."



"Deutschland - Mein Garten." ist eine Verbraucherkampagne, die über die vielen Frische-, Qualitäts- und Umweltvorteile von Obst und Gemüse aus Deutschland informiert. Ziel ist es, Verbrauchern die heimischen Produkte, deren Saison und ihre Vorzüge näher zu bringen. Initiator der Kampagne ist die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. (BVEO).



Über die BVEO



Seit 1970 ist die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. (BVEO) der nationale Zusammenschluss von Erzeugerorganisationen und Einzelunternehmen für Obst und Gemüse. Unter dem gemeinsamen Dach haben die Mitglieder wichtige Kompetenzen gebündelt, um ihr gemeinsames Know-how für die hohen Qualitätsstandards von deutschem Obst und Gemüse einzusetzen. Neben der Organisation von Messe- und Kongressauftritten vertritt der Verband vor allem die politischen Interessen seiner Mitglieder und steuert die PR- und Marketingmaßnahmen



OTS: Deutschland - Mein Garten (eine Initiative der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse / BVEO) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122864 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122864.rss2



Pressekontakt: Elke Schickedanz Pressebüro Deutsches Obst und Gemüse c/o Pretzlaw Communications GmbH Neue Schönhauser Straße 20 10178 Berlin presse@deutsches-obst-und-gemuese.de